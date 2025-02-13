В Третьей штурмовой сказали, какой еще территорией Украины хочет завладеть враг

РФ хочет владеть югом Украины. Там считают эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи.

Об этом рассказал командир противотанкового батальона 3-й ОШБ Олег "Ромаха" Романов в интервью "РБК-Украина".

"Я считаю, что Изюм является определенным ключом от Донбасса. Потому что это последняя артерия, которая снаряжает всю нашу агломерацию в виде Дружковки-Константиновки, которые сейчас защищают Торецк и Времен Яр. Поэтому не все так сладко по Харьковскому направлению", — рассказывает Олег Романов.

Комбат при этом утверждает, что несмотря на нагнетание в медиа, фронт не падает.

"У нас фронт не сыпется, у нас есть определенная корпоративность. Эта корпоративность не дает нам провалить таким образом фронт. Есть определенная ответственность за то, что за нашей спиной находятся мирные места, находятся наши семьи. И я думаю, что здесь такого не будет", – убежден военный.

Общеизвестно, что Россия значительно превосходит Украину ресурсами – как человеческими, так и техническими. Наше войско критически нуждается в большем количестве оружия. По мнению "Ромахи", вопрос обеспечения армии вооружением был провален еще с 2014 года. В это время нужно было строить патронные заводы.

"Вместо этого ремонтировали дороги, без всякой иронии. Это и сыграло с нами злую шутку", — считает комбат.

Однако ситуация действительно улучшается, добавляет Романов. Снабжение вооружения и боекомплектов распределяют своевременно и более грамотно. Но даже несмотря на это, украинцы все равно отстают от врага, еще с распада Советского Союза планировавшего захватить Крым и установить сухопутный путь от полуострова в Россию.

"А сейчас, кроме тех районов, где идут бои, враг хочет владеть и югом Украины. Потому что РФ считает эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи", — завершил командир противотанкового батальона 3-й ОШБ Олег "Ромаха" Романов.

Ранее появилась обновленная карта боевых действий. Враг продвинулся около нескольких населенных пунктов в Харьковской и Донбассе. Речь идет о Двухлетней, Зеленом Поле и Новоселке.

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