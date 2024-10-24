В Третьей штурмовой заявили о тяжелой ситуации на всех участках фронта: стало еще хуже

По словам Жорина, раньше можно было говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас такого уже нет.

По состоянию на сейчас на фронте сложилась тяжелая ситуация абсолютно на всех участках, а иногда положение вообще критическое.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

"Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас же россияне пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно. На некоторых – Покровск, Торецк, Купянск – критично", – говорит военный.

Он призвал украинцев не надеяться, что на каком-то городе РФ в конце концов остановится. Ведь оккупанты дальше будут развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять.

"На фоне всего всего главное для всей страны осознать, насколько сейчас тяжело украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско. Все происходящее сегодня – коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов – демотивирует солдата. А именно на украинском солдате держится абсолютно все", – подчеркнул Жорин.

Ранее Максим Жорин заявил, что ситуация на фронте такова, что "нам бы устоять, а не мечтать о возвращении территорий".

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