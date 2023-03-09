"В три этапа": МВД показало, как проводят подготовку "Гвардии наступления"

Всем добровольцам передадут опыт, полученный украинскими бойцами во время боевых действий в 2014-2015 годах.
Добровольцы штурмовой бригады "Спартан" показали, как проходят подготовку по программе "Гвардия наступления" от Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
В сообщении указывается, что в бригаде Спартан присутствуют мобилизованные, военнослужащие, контрактники и добровольцы.
Начальник отдела боевой подготовки бригады "Спартан" подполковник Артем Зиновьев заявил, что подготовка бойцов проходит в три этапа.
- На первом этапе отрабатывается общевойсковая подготовка, включающая изучение топографии, инженерии, тактической медицины и обращение с оружием.
- На втором этапе начинается подготовка специалистов, а именно гранатометчиков, экипажей БТР, пулеметчиков и снайперов.
- На третьем этапе военные учатся выполнению задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов.
Зиновьев заявил, что подготовка каждого бойца занимает не менее шести недель.
"При тренировках изучали материальную часть оружия, способы определения расстояния до цели, основные правила стрельбы, метание ручной гранаты и алгоритм оказания медицинской помощи. Кроме этого в рамках подготовки военнослужащие отрабатывали навыки боевой стрельбы в составе подразделений с использованием бронированной техники. Стараемся передать добровольцам опыт, который мы получили в ходе боевых действий в 2014-2015 годах", — отметил инструктор.
Напомним, ранее сообщалось, что "Гвардия наступления" готова опровергать мифы о потерях во время штурмов.
Также ранее информировали, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный смог избежать ловушки российских агрессоров в Бахмуте и сохранил резервы для будущего наступления.
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