В триллион гривен оценили эксперты ущерб украинской природе от действия оккупантов

За шесть месяцев полномасштабной войны – рашистские войска натворили беды не только с человеческой жизнью мирных украинцев, с инфраструктурой населенных пунктов, но и с нашей природой, говорится в ТСН.

На сегодняшний день в деньгах — это почти один триллион гривен ущерба, нанесенный орками, подсчитали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Эксперты уже установили более двух тысяч целенаправленных случаев уничтожения живой природы рашистами. И это не только взрывы снарядов с запрещенными химическими веществами, но и преднамеренные поджоги лесов, нефтебаз, обстрелы Запорожской атомной станции и загрязнение химикатами рек. Эксперты из окружающей среды, даже во время обстрелов, пытаются там, где можно, всячески предотвратить и остановить уничтожение природы.

«Природа не имеет границ и сегодня загрязняя атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы в Украине россияне по цепочке наносят колоссальный ущерб всему миру. По новым подсчетам сумма ущерба уже составляет более 962 миллиардов гривен, то есть почти один триллион гривен. И расчеты продолжаются», – говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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