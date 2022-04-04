В Тростянце начали работу по восстановлению объектов инфраструктуры

В город прибыла группа архитекторов и урбанистов.

В городе Тростянец Сумской области началась работа по восстановлению объектов инфраструктуры.

В Сумскую область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением города Тростянец, освобожденного от российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева, проектными институтами обсудили первые шаги работ. Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца", — написал он.

Живицкий также отметил, что в части города есть электроэнергия. Круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы.

"Пятиэтажка напротив железнодорожного вокзала выгорела полностью, ведь, как рассказал один из жителей, российские оккупанты прицельно били по этому дому с пулеметов. Их цель была – сжечь людей в доме. Этот и другие дома должны быть восстановлены. Специалисты-архитекторы будут обследовать эти здания и предоставят выводы и рекомендации по их восстановлению", — подчеркнул он.

Напомним, в освободившемся Тростянце нашли тела замученных мирных жителей.

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