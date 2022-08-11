В Тростянце пекарей, кормивших город хлебом, обвиняют в сотрудничестве с врагом

Иногда тот, кто стал героем для односельчан в самые тяжелые времена, может вызвать подозрение в коллаборации у власти, вернувшейся на места после освобождения.

В Сумской области ресторан, который с начала оккупации владельцы превратили в пекарню, оказался в водовороте скандала из-за возможной коллаборации, говорится в ТСН.

Тростянец Сумской области росармия начала захватывать с первого дня широкомасштабного вторжения. Сразу с приходом русского мера «асвободители» лишили город света, воды, отопления. Кто-то из горожан успел эвакуироваться, но большинство стали заложниками оккупантов. «Мы голодны были… Стояли в очередь по 5 часов за куском хлеба. Как? Есть хочется», — говорят местные.

ХЛЕБ ЦЕНОЙ В ЖИЗНИ

В первые дни российской оккупации город оказался с угрозой голодной блокады, так что трое местных предпринимателей, у которых в мирное время был ресторан, начинают выпекать хлеб.

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"Мы просто собрались бригадой 11 человек. Пока было светло за сутки мы выпекали полторы тысячи буханок, а как света не стало, на генераторе мы выпекали где-то от 600 до 800", — рассказывает предприниматель Мирослав Шило.

Очередь у ворот занимали еще с ночи и всем раздавали хлеб бесплатно. Но не только за хлебом. В очередях люди общались. «Здесь у нас 50 где-то розеток было, в какой-то момент от генератора параллель выбрасывали за ворота. Появилось место, где хоть какая-то жизнь осталась. Потому что все везде было либо разрушено, либо разграблено», – добавляет Мирослав.

Тогда, говорят люди, из местных властей в городе никого не видели. Но хозяйничали оккупанты. «Приходили и угрожали, говорили, выходите отсюда, чтобы вы здесь не работали, но мы здесь оставались», — рассказывает предприниматель.

ГЕРОИ ИЛИ КОЛЛАБОРАНТЫ?

«С одной стороны они раздавали хлеб людям, по пол буханки, а с заднего двора кормили россиян. Давайте это подвиг или что это?», — говорит городской голова Тростянца Юрий Бова.

Тростянецкий городской голова на время оккупации из города уехал. Уверяет, тогда ситуацию держал под контролем и в городе хлеб был – просто выпекали его подальше от глаз оккупантов. «Кроме этой пекарни, пекли еще 5 объектов пекло хлеб в разных точках нашего города. Мы не могли это афишировать», – убеждает он.

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Так что действия рестораторов оценивает глава города не так героически. «Я считаю, что это коллаборация. Я говорю, что лучше бы ты закрыл эту пекарню, в другом месте тихонько у кого-то на доме, на трех домах, сделали бы там еще какие-то печи и тихонько пекли, и так же раздавали», — говорит голова.

В отношении Мирослава и его партнеров по пекарне возбуждено уголовное дело по коллаборации. «Сидит под следствием один из членов коллектива Александр Курпиль, который в оккупации вместе с Мирославом был здесь, принимал участие, ходил на переговоры к оркам, когда нужно было решать те или иные вопросы», — рассказывают местные жители.

Следствие и мэр задают вопрос: откуда брали муку и горючее для генератора? "Они вступили в сговор с российскими оккупантами и россияне начали им с 3 числа завозить муку с этого предприятия, грабя это предприятие уже тоннами", – уверяет мэр.

Шилы не скрывают — они общались с оккупантами, потому что город был на пороге голода. И договоренность была такова — пока перевозили муку, кто-то из пекарей оставался в заложниках. Россияне при этом заходили в ресторан в любое время и брали все, что попадалось на глаза. «Если бы мы повлекли за собой какую-то диверсию и кто-то там из них исчез, ну это же понятно, что через 15 минут снесли бы вообще это все помещение и все, подъехал бы танк и просто расстреляли здесь бы всех, и тут бы погибло масса людей. Здесь под воротами стояли пол тысячи человек», – говорит Мирослав.

Все, что происходило в городе во время оккупации, ребята транслировали через Фейсбук — как признак того, что Тростянец держится. У власти другие аргументы.

«Первое у меня отношение резкое ко всем этим видосикам, которые снимали владельцы этой пекарни каждый день, прямо под носом у россиян. Потому что, чтобы вы понимали, в оккупации, когда город был, за телефон, который бы увидели россияне на улице, они могли бы человека убить», — добавляет голова.

Хлебная эпопея сделали этого 23-летнего мужчину популярным в городе. Говорят, это не нравится мэру.

«Этот вопрос больше к правоохранительным органам, где здесь предел волонтерства и предел коллаборации», — говорит Юрий Бова.

«Мирослав, его брат Сергей, Виталик. друг его, Саша тот же, что над ним ведется следствие, они давали людям надежду, что кто есть и к кому можно обратиться. А это теперь люди расценивают, что кто-то кому-то не так помогал», – убеждает супруга предпринимателя.

Пока идет следствие, в ресторане Шила каждый день по новой военной традиции кормят бесплатными обедами тех, кому тяжело. У входа все еще висит белый флаг с красным крестом.

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