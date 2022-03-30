В Тростянце разминируют улицы и разбирают сожженную технику, а люди оплакивают родных и свои дома

В Тростянце разминируют улицы и разбирают сожженную технику, а люди оплакивают родных и свои дома

Тяжелые русские гаубицы, несшие смерть нашим военным и гражданским, теперь валяются разбитые на вокзальной площади.

Тростянец Сумской области разбит российскими снарядами, снова под украинским флагом. Местные жители постепенно выходят на улицы из подвалов. Потому что практически все время провели под землей.

Об этом говорится в ТСН.

Тяжелые русские гаубицы, несшие смерть нашим военным и гражданским, теперь валяются разбитые на вокзальной площади Тростянца. Наша артиллерия смешала этот пункт врага с землей.

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Под стеной некогда привокзального кафе вместо летнего столика — стоит русский Т-72, вокруг снаряды, гранаты и неразорванные боеприпасы. Сейчас здесь работают саперы и зачищают территорию. «По нашим расчетам до месяца точно, потому что здесь два гектара усеяны боеприпасами», – рассказал сапер.

Вонь от сожженной резины, сгоревших домов вокруг солярки и мусора, который по себе оставили оккупанты, висит в воздухе.

«До войны был красивый город и та площадь перед вокзалом была вся в цветах, сейчас перепаханное поле. Нелюди! Неясно для чего воюют, они нас просто уничтожают», — говорит военнослужащий.

Тростянец после месячной российской оккупации оживает. На улицах разбитого войной городка-появляются люди. Горожане пытаются быстро пройти мимо заваленной сожженной техники улицы. Они все еще напуганы. «У меня одна одноклассница погибла, ее расстреляли. Она шла в больницу, нужно было взять лекарство. Ее расстреляли из БТР», – рассказывает Виталий.

Виталий всю оккупацию прожил в Тростянце. Он видел, вечером 24 февраля, в первый день войны, колонны техники рашистов в город вошли. «Они когда приходили без опознавательных знаков на левом плече и левой ноге была красная повязка», — рассказывает он.

Магазины и офисные центры и банки в центре Тростянца стали первой добычей извергов. Оккупанты сломали всюду двери и вынесли все от пирожных до мобильных телефонов и украинских денег. «Они сломали все магазины, брали водку, сигареты, все жрали, все разбросали, мародерили по полной программе. Вынесли все магазины, говорят, это ваши по вам стреляют», — добавляет Виталий.

Из-за того, что под рукой 21-летний Богдан с друзьями и отцом пытается закрыть оконные рамы в своем доме. Все стекло выбито, кирпич высыпался, трещины пошли по всему дому, вещи и мебель оккупанты украли. «Успели скрыться, три-четыре дня прилетали снаряды, они здесь жили, что они здесь наделали», — рассказывает Богдан.

Целые улицы разбиты от попаданий русских снарядов. Воронки в асфальте, разорванные электролинии. До дома своей дочери, которая успела выехать, Раиса смогла добраться только сегодня, через месяц после оккупации. И не смогла сдержать слез. «Не раз бомбили дом, бомбили раз пять, я уже числа забываю, все сбилось, в подвалах сидели», – плачет женщина.

Раиса из-за того, что пряталась в подвале и не выходила на улицу, выжили с мужем. В разбитом дворе на втором конце города все эти дни ее ждали два домашних любимца пес Рекс и Жук. Теперь от жизни остался пес, и какие-то отрывочные воспоминания о мирной жизни. Больше ничего – все остальное из памяти стерла война.

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