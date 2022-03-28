В Тростянце русские оккупанты пытали и жестоко убили местного жителя

В Тростянце русские оккупанты пытали и жестоко убили местного жителя

Его тело с множественными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже.

В городе Тростянец российские оккупанты жестоко издевались над мужчиной, которого впоследствии убили. По факту чего Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство.

Как стало известно, военные преступники РФ во время оккупации города жестоко убили местного жителя. Перед этим они над ним издевались. Его тело со множественными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже. Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего.

“При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 2 ст. 438 УК Украины", — рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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