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В Тростянец вошли российские войска: контролируют подстанцию "скорой" помощи

В Тростянец вошли российские войска: контролируют подстанцию "скорой" помощи

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В Тростянец вошли российские войска: контролируют подстанцию "скорой" помощи

Медики выезжают на вызовы только к детям.

В Тростянец в Сумской области вошла российская армия.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В настоящее время российская армия контролирует подстанцию скорой помощи. По словам главы ОГА, оккупанты позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях.

"Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", — сообщил он.

Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. "Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", — сообщил Живицкий.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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