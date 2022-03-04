В Тростянец вошли российские войска: контролируют подстанцию "скорой" помощи

Медики выезжают на вызовы только к детям.

В Тростянец в Сумской области вошла российская армия.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В настоящее время российская армия контролирует подстанцию скорой помощи. По словам главы ОГА, оккупанты позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях.

"Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", — сообщил он.

Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. "Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", — сообщил Живицкий.