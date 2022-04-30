В Тростянке враг больше всего заминировал кладбища: в городе уже обезврежено более 3 тысяч ловушек

В Тростянке враг больше всего заминировал кладбища: в городе уже обезврежено более 3 тысяч ловушек

Растяжки, гранаты, мины, снаряды – после пребывания орков на Сумщине земля буквально нашпигована взрывоопасными предметами и пиротехники ежедневно обезвреживают десятки «сюрпризов».

Лесополосы, полевые дороги, парки теперь не место для прогулок, а слишком опасны, говорят специалисты – кладбища, куда, несмотря на запрет, все же идут люди, говорится в ТСН.

29-летний Роман уже несколько дней в больнице, ему спасают зрение. «Наткнулся на противопехотную мину и был взрыв», — рассказывает молодой человек.

И чудо, что не погиб, весь удар принял на себя мотоблок, на котором железнодорожник возвращался из смены. Мужчина говорит, оккупанты замаскировали мину на полевой дороге, по которой обычно ходили местные. «По дороге засыпано щебнем было», – дополняет он.

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Где стояли, там и миновали. Полевые дороги, тропы в селах, в частности, вокруг Сум и Тростянца – сейчас очень опасны. «Парень буквально 3-4 дня тому назад прогуливался с собакой, собака была впереди, и она, значит, сняла растяжку, а человека ранило осколками», — рассказывает волонтер.

Именно в местах, где дислоцировались вражеские войска – больше всего взрывных «сюрпризов». «Здесь в три ряда техника стояла, весь центр был занят. Во двор райотдела сюда задом заезжал «Буратино»», — говорит Валерий Партала, который во время оккупации оставался в Тростянке, и видел, чем нашпиговали россияне его родной город.

Когда россияне отходили, миновали все, что видели. С железнодорожного вокзала взрывотехники грузовиками вывозили то, что оставили оккупанты. В центре города уже неопасно, а вот окрестности и кладбища специалисты советуют обходить. Особенно после того, как на кладбище на растяжке взорвался и погиб мужчина. Само кладбище на окраине Тростянца называют одним из самых опасных. Российские войска при уходе заменяли его. И пока территорию не обследуют саперы, власти запретили людям приходить сюда. Впрочем, через некоторое время встречаются здесь посетители. Объясняют свой страх и риск, накануне хоронили родственника, ради этого саперов звали. «Специально люди приходили разминировать и сказали нам шаг влево-шаг вправо – не ходит», — рассказывает жительница Тростянца.

Земля на Сумщине нашпигована растяжками, гранатами и минами

В настоящее время все захоронения в Тростянце разрешены только на центральном кладбище, его уже обследовали. На полях, газопроводах, возле поврежденных электросетей-пиротехники уже обезвредили более трех тысяч ловушек. Говорят, многие мины и растяжки замаскированы под бытовые вещи и электроприборы. «Человек видит одну мину, а под ней может быть еще одна, и также растяжки от противопехотных мин – это такая тоненькая проволочка, ее так просто не увидишь», — объясняют саперы.

Через месяц, с тех пор, как оккупантов выгнали за пределы Сумщины, на растяжках и минах, подорвались по меньшей мере семь гражданских – двое погибли. «Местных предупредили: пока не пойдут специалисты – вы туда не лезьте. Человек уехал, прервали эти ленты, поехал — взорвался», — сокрушаются пиротехники.

Поэтому людей еще раз призывают, не ходить по необследованным дорогам и даже на знакомых тропах внимательно смотреть под ноги.

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