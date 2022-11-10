В Троянском коне сидят Суровикин и Пригожин: эксперт объяснил, является ли отступление РФ из Херсона ловушкой

Самусь заверил, что у украинской армии есть эффективная разведка, поэтому они хорошо изучают ситуацию, прежде чем двигаться вперед.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, ждут ли ВСУ ловушки после анонсированного отступления оккупантов из Херсона и правобережной Херсонщины.

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Все думают, что Россия хочет затащить нас в какую-то ловушку, там (в Херсоне. – Ред.) стоит Троянский конь, где внутри сидят Суровикин с Пригожиным и ждут, чтобы лазерными мечами крушить украинское войско. На самом деле, все не так", – говорит Самусь.

Он подчеркнул, что у украинского войска есть разведка, понимающая ситуацию.

"Невозможно затянуть ВСУ в ловушку там, где работает украинская разведка. Не будут наши колонны заходить в Херсон, так как когда-то заходили в Грозный россияне. Потому что наши военные работают профессионально, в отличие от россиян. И у украинских войск нет политического давления на отличие от россиян. Потому что та трагедия и катастрофа для российских войск на правом берегу Днепра – это последствия идиотизма Путина и его генералов без мозгов. Или нужно воевать, или играть в мечты Путина. Они же играют в мечты Путина", – подытожил Самусь.

Отступление оккупантов из правобережной Херсонщины: что известно

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему войну против Украины Сергею Суровикину отвести оккупационные подразделения на левый берег Херсонщины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

В ОК "Юг" отреагировали на заявления РФ об отступлении из Херсона, назвав такие заявления "постановочным шоу".

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пока не начали массированно отводить войска. Также он опроверг слухи, что между РФ и Украиной могут быть "договорняки".

Он заявил, что украинские военные в Херсонской области доложили, что продвинулись там вперед и занимают города и села. Также советник ОП объяснил, что побудило Россию бежать из Херсона.

Военный эксперт Олег Жданов предупредил, что оккупанты, вероятно, готовят ВСУ ловушку в Херсоне.

Другой военный эксперт Петр Черник предупредил, что оккупанты в Херсоне могут готовить такую же тактику, которую против них применили бойцы за независимость Ичкерии в Грозном. Тогда чеченые сымитировали отступление из города и заманили россиян в ловушку, где просто уничтожили.