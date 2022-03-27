В Трускавце развернули полевой госпиталь: будут лечить раненых военных и переселенцев

В Трускавце развернули полевой госпиталь: будут лечить раненых военных и переселенцев

Госпиталь рассчитан на 50 мест.

В Трускавце Львовской области развернули полевой госпиталь для лечения раненых военных и временно перемещенных лиц.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, впервые госпиталь был использован во время военных действий в Сирии. Правительство Королевства Нидерланды согласилось передать мобильное медучреждение в Украину. Госпиталь полностью автономен. Радуцкий подчеркнул, что медучреждение получило одобрительные отзывы робот в условиях пустыни.

Госпиталь рассчитан на 50 койкомест. В нем есть операционная, реанимационные койки, отделения интенсивной терапии, отдел рентген-диагностики, УЗИ, клиническая лаборатория с банком крови, кислородный концентратор, система фильтрации и очистки воздуха.

Заведение полностью автономное: работает без электроснабжения на дизель-генераторе. У него есть запасы медикаментов и расходных материалов на один год работы. Благодаря подключению к интернет-сети через StarLink врачи могут в режиме онлайн консультироваться с коллегами из других стран.

По словам Радуцкого, продолжают набирать штат госпиталя. Сейчас изъявили желание работать медики из Канады и Соединенных Штатов, а также медики, вынужденные уехать в западные регионы из-за войны.

”Доставлять в мобильную больницу будут раненых военных, которым нужно лечение и реабилитация, а также временно перемещенных лиц, которые сейчас проживают в Трускавце и соседних населенных пунктах”, — подчеркнул Радуцкий.

Как сообщалось, во Львовской области заработал израильский полевой госпиталь. Медучреждение "Блестящая звезда" будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиской и соседних общин.

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