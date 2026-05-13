В ЦПД объяснили, зачем Путин снова начал угрожать ракетой «Сармат»

Ракета "Сармат" / © wikipedia.org

Диктатор Путин заявил, что Россия планирует до конца 2026 года поставить на боевое дежурство в Красноярском крае межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» после успешного испытания.

Впрочем, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что заявления Кремля о «Сармате» носят преимущественно пропагандистский характер, информирует LIGA.net .

«Сармат — это больше информационное оружие, чем реальное. И Москва стабильно раз в несколько лет ее применяет. Потому что по факту с ней есть реальные проблемы», - сообщил Коваленко.

По его словам, Россия занимается разработкой комплекса еще с 2009 года. Сначала "Сармат" планировали принять на вооружение в 2018 году, однако сроки неоднократно переносили.

Формально ракета была взята на вооружение только в сентябре 2023 года после первого полноценного испытания.

Коваленко также напомнил, что в 2024 году Россия произвела несколько неудачных запусков ракеты.

«Сейчас заявили об удачной (попытке. — Ред.), но, учитывая годы производства, и постоянные ошибки, а также технологический дефицит, не стоит делать из этого события», — отметил он.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации, активизация заявлений Кремля о «Сармате» связана с отсутствием заметных успехов российской армии на фронте.

«Просто сейчас у России нет успехов на фронте и нужно чем-то пугать», — заявил Коваленко.

