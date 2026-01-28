Наемники из ЮАР / © news.sky.com

Россия массово вовлекает граждан других государств в боевые действия против Украины, используя фиктивные кадровые агентства и полукриминальные сети трудовой миграции.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным западных медиа, за прошедший год Россия отправила на фронт по меньшей мере 18 тысяч иностранцев из 126 стран Азии, Африки и Латинской Америки. На сегодня погибли около 3,3 тысячи из них. В среднем такие «новобранцы» находятся на передовой лишь около 72 часов.

В ЦПИ отмечают, что в последние месяцы в социальных сетях фиксируется резкий рост количества объявлений о якобы легальной «работе» в российской армии для иностранцев. Это свидетельствует о системном и массовом характере рекрутинговой кампании.

Российские вербовочные схемы частенько нарушают нормы интернационального гуманитарного права и имеют признаки торговли людьми. Потенциальным «работникам» обещают официальное трудоустройство и высокую оплату труда, однако после подписания контрактов на русском языке, на котором они не владеют, у людей отбирают документы и принудительно отправляют в зону боевых действий.

Параллельно Кремль ведет активную пропагандистскую кампанию, пытаясь сформировать образ России как антиколониального союзника стран Африки и Глобального Юга. В то же время, реальные действия Москвы демонстрируют обратное — граждан этих государств используют как затратный человеческий ресурс в захватнической войне против Украины.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Лимана задержали гражданина Уганды, который, по его словам, был вовлечен в боевые действия на стороне Российской Федерации.

Мы ранее информировали, что большие масштабы потерь заставляют Россию искать новые каналы вербовки иностранцев, используя игровые платформы.