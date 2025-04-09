В ЦПД шокировали, сколько украинцев убила Россия в течение "энергетического перемирия"

Разрушение в Кривом Роге из-за российской атаки / © ДСНС в Днепропетровской области

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Российская армия в течение 15 дней «энергетического прекращения огня» убила больше украинцев, чем за аналогичный период до него.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Так, в период с 25 марта по 8 апреля россияне устроили шесть массированных атак на города Украины. Во время этих ударов погибли 36 человек, девять из которых — дети.

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«Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. путин же и его армия продолжают убивать гражданских украинцев», — акцентировал Коваленко.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры во время перемирия.