ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
882
Время на прочтение
1 мин

В ЦПД шокировали, сколько украинцев убила Россия в течение "энергетического перемирия"

Россия устроила шесть массированных атак во время «энергетического перемирия», убив в том числе девять детей.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушение в Кривом Роге из-за российской атаки

Разрушение в Кривом Роге из-за российской атаки / © ДСНС в Днепропетровской области

Российская армия в течение 15 дней «энергетического прекращения огня» убила больше украинцев, чем за аналогичный период до него.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Так, в период с 25 марта по 8 апреля россияне устроили шесть массированных атак на города Украины. Во время этих ударов погибли 36 человек, девять из которых — дети.

«Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. путин же и его армия продолжают убивать гражданских украинцев», — акцентировал Коваленко.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры во время перемирия.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie