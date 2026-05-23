В ТЦК объяснили, зачем во время мобилизации и ВЛК изымают телефоны

Украинцы до сих пор не понимают, почему во время мобилизации работники ТЦК отбирают телефоны у военнообязанных мужчин. Нередко случается так, что мужчина, которого мобилизовали на улице и забрали телефон, не может сообщить семье, что с ним произошло.

Представительница Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук объяснила, почему у военнообязанных во время мобилизации забирают телефон на время. Об этом пишет Суспільне.

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) решили объяснить, почему во время мобилизации и прохождения ВЛК у военнообязанных мужчин изымают телефоны.

Мирослава Ляшук поделилась, что ВЛК — режимный объект, где одновременно находится большое количество украинских военных. Использование военнообязанными телефонов может создавать большие дополнительные риски.

«Об использовании мобильных телефонов. К примеру, гражданин проходит ВЛК. Это режимный объект, где находится большое количество личного состава. Использование мобильных телефонов может влиять на безопасность других военнослужащих», — объясняет майор.

Пока во время ВЛК врачи не установили психологическое состояние будущих военнослужащих, мобилизованным не выдают телефоны. Также в этот момент еще неизвестно, не сотрудничает ли мобилизованный гражданин с Российской Федерацией.

«Где гарантии того, что этот человек не работает с представителями Российской Федерации и не может передать им координаты размещения?», — добавляет военная.

Напомним, в Украине военное положение и всеобщая мобилизация официально продолжаются до 2 августа 2026 года. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет (для высшего офицерского состава до 65 лет), которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку.

Кардинальных изменений в правилах с 1 июня не ожидается, однако Минобороны анонсировало обновление приложения «Резерв+» и изменение подхода к комплектованию армии: вместо массового оповещения фокус сместится на привлечение дефицитных специалистов (медиков, водителей, IT-специалистов) в соответствии с их опытом.

На практике будут в первую очередь призывать лиц с боевым опытом, пригодных по состоянию здоровья и имеющих необходимую войску специализацию.

Право на отсрочку или освобождение от службы имеют мужчины до 25 лет (не служившие ранее), многодетные родители без долгов за алименты, самостоятельные родители, опекуны лиц с инвалидностью, а также студенты, впервые получающие высшее образование, аспиранты и преподаватели. Отдельно действует бронирование для работников критически важной инфраструктуры и предприятий.

Основанием для освобождения от призыва является решение ВЛК о непригодности из-за тяжелых болезней (психические расстройства, онкология, сердечные патологии, ВИЧ и т.п.). Даже в случае отмены военного положения демобилизация будет происходить только по указу президента.

В Украине вводятся новые, более прозрачные правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, которые заработают в середине июня. Обновленная система базируется на трех компонентах: средняя зарплата сотрудника должна составлять не менее 25 941 грн (для прифронтовых территорий — 21 600 грн), меняется учет совместителей, а все органы власти в течение месяца обязаны переутвердить критерии критичности предприятий Минобороны и Минэкономики.

В июле — августе бизнес будет заново согласовывать свой статус критичности, однако общий лимит забронированных существенно не изменится и будет держаться в пределах 1,1–1,3 миллиона человек.

Новые правила также ликвидируют злоупотребление с дублированием квот: военнообязанные совместители будут теперь учитываться в квоте бронирования только один раз в одной избранной компании.

