В Туапсе – новый "вулкан": ВСУ ударили по ключевому НПЗ, а Storm Shadow накрыли жирные цели

В ночь на 27 мая был поражен нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

«Подразделения Воздушных Сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ в районах Воронежа (Воронежская область), Таганрога (Ростовская область) и Севастополя (ТОТ АР Крым)».

Завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, в том числе для обеспечения Вооруженных сил РФ.

Также Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области. Поражен состав материально-технических средств в Сорокино Луганской области и производство БпЛА в районе Азовского Запорожской области.

Под ударом РЛС «Небо-СВ» в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса «Бук-М2» оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.

Напомним, работа стратегического НПЗ «Сызранский» полностью остановлена после украинских ударов.

Мы ранее информировали, что в РФ с июня готовят масштабные ограничения для гражданской авиации над Центральной Россией из-за угрозы беспилотников.

Россия может ввести ограничения на экспорт дизельного и авиационного горючего из-за сокращения внутреннего производства, которое связывается с регулярными ударами по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Bloomberg, российским компаниям уже рекомендовали сократить продажу нефтепродуктов на внешние рынки. По данным источников, вопрос полного запрета на экспорт дизельного и авиационного горючего находится на финальном этапе, однако точная дата возможного введения ограничений пока не определена.

