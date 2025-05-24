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В Тульской области РФ дроны атаковали завод "Азот": что известно о "хлопке"
Завод «Азот» в Новомосковске Тульской области атаковали дроны.
В Тульской области России поражено химическое предприятие «Азот», производящее продукцию в том числе для военных целей армии РФ.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он пояснил, что некоторые из химических веществ, производимых на Азоте, могут использоваться в военных целях:
Аммиачная селитра используется как компонент для производства взрывчатых веществ.
Метанол может служить сырьем для производства горючего, включая компоненты для ракетного горючего.
Аргон — инертный газ, применяемый в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Также об ударе по «Азоту» в Тульской области сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных россиян.
Глава российского региона сообщил, что в Новомосковске Тульской области атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.
Напомним, что в ночь на 22 мая дроны поразили оборонное предприятие в российском городе Тула.