С валютных счетов российские клиенты списываются до $60 комиссии по управлению счетом.

В Турции DenizBank начал закрывать валютные счета россиян, а также списывать комиссию по управлению счетом без объяснения.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Отмечается, что с валютных счетов российские клиенты списываются до $60 комиссии по управлению счетом.

"В поддержке банка говорят, что помочь ничем не могут, советуют обращаться в отделение, отмечают, что якобы им пришло такое указание сверху", — говорится в сообщении.

В то же время в банковском приложении уведомление о списании средств отмечено как "комиссия за управление счетом".

Между тем, на российской бирже зафиксировали рекордный объем в юанях, впрочем, валюту сложно использовать в торговле с другими странами.

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