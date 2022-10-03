В Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями (фоторепортаж)

Это первая встреча украинских героев Мариуполя со своими семьями через несколько месяцев.
Украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена — (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко) встретились со своими семьями.
Об этом в Telegram сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком присутствовала на встрече с командирами и их родственниками.
"Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться.
Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют", – отметила первая леди.
Елена Зеленская заверила, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей.
"Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", – подытожила она.
Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.
Читайте также:
- Денис "Рэдис" Прокопенко — биография героя "Азова"
- Буданов рассказал новые подробности обмена защитников "Азовстали"
- Почему пятеро освобожденных командиров "Азовстали" не могут вернуться из Турции домой – Подоляк ответил