Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями (фоторепортаж)

Дата публикации
Просмотры
6193
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями (фоторепортаж)

Фото: Елена Зеленская/Facebook

Это первая встреча украинских героев Мариуполя со своими семьями через несколько месяцев.

Украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена — (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко) встретились со своими семьями.

Об этом в Telegram сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком присутствовала на встрече с командирами и их родственниками.

©

"Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться.
Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют", – отметила первая леди.

Елена Зеленская заверила, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей.

"Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", – подытожила она.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

Читайте также:

Почему пятеро командиров "Азова" из плена передали Турции

Почему пятеро командиров "Азова" из плена передали Турции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация