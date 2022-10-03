В Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями (фоторепортаж)

Это первая встреча украинских героев Мариуполя со своими семьями через несколько месяцев.

Украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена — (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко) встретились со своими семьями.

Об этом в Telegram сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком присутствовала на встрече с командирами и их родственниками.

"Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться.

Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют", – отметила первая леди.

Украинские командиры "Азовстали" встретились со своими семьями (7 фото)

Елена Зеленская заверила, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей.

"Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", – подытожила она.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

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