В Турции рассказали, как будут проходить будущие переговоры Украины и России

Глава турецкого МИД подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией осложняются из-за трагедии в Буче.
В Турции сначала должны состояться переговоры глав МИД Украины и России, а затем уже возможна встреча президентов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет турецкое государственное издание "Анадолу".
Глава турецкого МИД подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией усложняются из-за трагедии в Буче. Зверства российских военных Чавушоглу назвал "стыдом для человечества", однако добавил, что война должна закончиться.
"Что касается вероятных сценариев, то сначала состоится встреча на уровне глав МИД, а затем президентов. Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране", — сказал Мевлют Чавушоглу.
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