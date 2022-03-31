В Турции сообщили, какие дискуссионные вопросы больше не обсуждают Украина и РФ

В Турции сообщили, какие дискуссионные вопросы больше не обсуждают Украина и РФ

Зеленский и Путин будут принимать решение, каким будет статус Крыма и Донбасса.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле некоторые вопросы больше не обсуждают. Речь идет о вопросах языка и демилитаризации.

Об этом сообщает "Hürriyet".

"Мы видим, что некоторые вопросы больше не обсуждаются. Украина говорит, что будет проводить беспристрастную политику, но и заявила, что для этого должны быть гарантии. Также не обсуждается вопрос русского языка. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше", – сказал Чавушоглу.

По его словам, именно лидеры Украины и России будут принимать решение о том, каким будет статус незаконно оккупированных Крыма и Донбасса. Кроме того, в Турции не видят реализации результатов стамбульских переговоров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и России продвинулись в переговорном процессе, поэтому стороны близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров.

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