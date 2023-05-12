В Турции заявили, что «зерновое соглашение» близко к продолжению

В ходе встречи обсуждалось не только продление «зернового соглашения», но и открытие аммиакопровода Тольятти-Одесса.

В Минобороны Турции сообщили, что участники переговоров зерновой инициативы приближаются к соглашению о продлении соглашения.

Об этом сообщает TRT World.

В ведомстве отметили, что состоявшиеся в Стамбуле переговоры с представителями четырех сторон были полезными и конструктивными.

В Совместном координационном центре отметили, что во время встречи обсуждалось не только продление «зернового соглашения», но и открытие аммиакопровода Тольятти-Одесса.

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Тем временем украинское правительство ожидает официальную коммуникацию от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши.

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