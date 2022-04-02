В Турции заявили о готовности эвакуировать морем людей из Мариуполя

Анкара готова выделить суда для вывоза мирных людей.

Турция готова помочь в эвакуации морем людей из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя.

Об этом 2 апреля заявил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, пишет Анадолу.

Он подчеркнул, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя. По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Такая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного аташе стране", — сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. По его словам, также прошла его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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