В Турции сделали неожиданное заявление о миротворческой миссии в Украине

Армия Турции / © Reuters

Турция подчеркивает, что любые миротворческие операции в Украине зависят, прежде всего, от достижения реального прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом в четверг сообщил источник в турецком министерстве обороны.

По данным агентства Reuters, американские и европейские военные эксперты начали анализировать возможные гарантии безопасности для Украины сразу после заявления президента США Дональда Трампа о готовности обеспечить безопасность страны в случае мирного соглашения.

"Сначала должно быть достигнуто прекращение огня, после чего можно определить рамки миссии с четким мандатом и конкретным вкладом каждого привлеченного государства", - сообщил источник турецкого оборонного ведомства на условиях анонимности.

На вопрос о возможности участия Турции, являющейся членом НАТО, в миротворческой миссии на территории Украины, представитель министерства отметил, что любые решения будут приниматься только после стабилизации ситуации и согласования условий миссии.

Турция поддерживает дипломатический баланс в конфликте: Анкара сохраняет хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, одновременно поддерживая территориальную целостность Украины и оказывая ей военную помощь. Вместе с тем Турция выступает против ужесточения санкций против России.

Анкара также входит в европейскую коалицию желающих, которая готова выделить силы для обеспечения безопасности Украины. Как отметил источник, Турция активно способствует всем инициативам, направленным на укрепление мира и стабильности в регионе.

"Однако делать какие-либо преждевременные оценки, не подтвержденные фактами, было бы опрометчиво", - добавил источник министерства обороны.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что около 10 стран готовы отправить войска в Украину после окончания войны.