ВСУ ударили по ряду важных объектов РФ



Силы обороны Украины провели масштабную операцию по ликвидации логистических узлов врага, нанеся точные удары по объектам в тылу и на оккупированных территориях.

В ночь на 11 апреля под огнем оказались стратегические нефтебазы в Крыму и Краснодарском крае, а также склады боеприпасов и пункты управления дронами, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Там сообщили, что были поражены нефтеперекачивающая станция «Крымская» в Краснодарском крае и нефтебаза «Гвардейская» в Крыму, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

Кроме энергетических объектов, ВСУ уничтожили три больших склада боеприпасов в Донецке, Македоновке и вблизи поселка Осипенко в Запорожье. Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотниками в районах Коновалова Запорожской области и Голая Пристань на Херсонщине.

Также были поражены места скопления живой силы противника. Под удары попали подразделения оккупантов неподалеку Степного на Днепропетровщине, а также у Степногорского, Приазовского и Рыбного в Запорожской области. Сейчас идет подсчет окончательных потерь агрессора и оценка масштабов разрушений на пораженных объектах.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах рассказали, что нефтеперекачивающая станция «Крымская» входит в систему магистральных нефтепроводов «Тихорецк — Новороссийск-2» и принадлежит компании «Транснефть».

Станция обеспечивает перевалку и накопление горючего, в частности для военных нужд врага — включая базу тактической авиации «Крымск» и базу черноморского флота РФ в городе Новороссийск.

По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы возник пожар. Также было зафиксировано поражение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта.

«СБУ последовательно снижает способности врага в военной, экономической и логистической сферах. Подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока россия будет вести войну против Украины. Каждый такой удар ослабляет ресурсную базу агрессора и затрудняет обеспечение его войск», — сообщил информированный источник в СБУ.

