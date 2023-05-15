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В тылу оккупантов в оккупированном Токмаке — утренняя "бавовна"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3056
Время на прочтение
1 мин
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В тылу оккупантов в оккупированном Токмаке — утренняя "бавовна"

В Токмаке в Запорожье раздаются взрывы. Фото иллюстративное

Куда прилетело и какие последствия для российской армии – пока неизвестно.

Утро понедельника, 15 мая, для оккупантов в Запорожской области началось с "бавовны". Во временно оккупированном Токмаке в тылу россиян прогремел ряд взрывов.

Об этом сообщает мэр Мариуполя Петр Андрющенко Telegram.

"В Токмаке на Запорожье сейчас настоящее доброе утро от ВСУ", — коротко написал под видео Андрющенко.

Куда прилетело и какие последствия для российской армии – пока неизвестно.

На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов.

Напомним, в Луганске вечером 13 мая прогремели взрывы. В местных Telegram-каналах сообщали о взрыве якобы в военкомате, там базировались российские военные.

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Дата публикации
Просмотры
3056
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