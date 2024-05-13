В тылу россиян произошел взрыв — ярко пылал склад с БК в Сорокино (видео)

В тылу россиян на захваченной Луганщине взорвался склад с боекомплектом.

В оккупированном Сорокино (Краснодоне) на Луганщине уже третий раз в течение недели произошла чрезвычайная ситуация в тылу россиян.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"И если без запасов горючего их военные еще немного протянут, то сегодня так ярко пылавший в Сорокино боекомплект тратится врагом довольно быстро", — отметил Артем Лысогор.

Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени.

Захватчики думали, что и этот состав достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с Россией, откуда до линии боевого столкновения около 130 км. Но взорвалось и там.

"Теперь у российских военных в этом районе есть ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", — добавил Артем Лысогор.

Ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал, что в оккупированных Ровеньках в Луганской области произошел "прилет" по нефтебазе россиян. В результате атаки есть значительные разрушения, а запасов горючего не осталось.

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