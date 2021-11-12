В тюрьме оккупированной Макеевки зарезали пленного украинца: Денисова обнародовала заявление

Денисова выразила соболезнования родным погибшего Руслан Макарца.

В Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, умер плененный 37-летний Руслан Макарец, которого оккупанты приговорили к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж" в пользу украинских спецслужб.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также читайте Другого выхода нет: Зеленский объяснил необходимость диалога с Путиным для освобождения крымских политзаключенных

"Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений... Выражаю соболезнования родным и близким Руслана", — написала Денисова.

Она обратилась к главе миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой посетить Макеевскую исправительную колонию №32, чтобы проверить обстоятельства гибели украинского гражданина и то, соблюдают ли права других удерживаемых лиц.

"Обращаюсь к представительнице Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ в Донецкой и Луганской областях Галины Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотты Реландер срочно принять меры реагирования на факт смерти украинского гражданина и разблокирование процесса увольнения всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО. Этот процесс должен быть безотлагательно возобновлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан", — заявила Денисова.

Украинский омбудсмен напомнила, что Руслана Макарца задержали оккупанты 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего его незаконно приговорили так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

Денисова говорит, что украинские власти пытались освободить Руслана из плена, однако процесс обмена пленными не происходит из-за того, что РФ блокирует реализацию минских договоренностей. В последний раз девять незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года.

"В настоящее время подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 — в Донецкой и 77 — в Луганской области... С начала года в колониях Донецкой области из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины", — сообщила Денисова.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку