В Угледаре оккупанты расстреляли трех человек, которые шли по воду

В Угледаре оккупанты расстреляли трех человек, которые шли по воду

Во вторник, 3 мая, войска РФ в Донецкой области убили по меньшей мере 9 мирных людей.

Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом оказался жилой массив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили Грады.

Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых. Также россияне повредили 8 домов.

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В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская громада. Информацию о жертвах и разрушениях уточняется.