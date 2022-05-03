В Угледаре оккупанты расстреляли трех человек, которые шли по воду

Во вторник, 3 мая, войска РФ в Донецкой области убили по меньшей мере 9 мирных людей.
Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом оказался жилой массив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили Грады.
Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых. Также россияне повредили 8 домов.
В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.
Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская громада. Информацию о жертвах и разрушениях уточняется.
Напомним, оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья, в результате чего ранены семь человек, в том числе трое детей.
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