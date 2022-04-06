В Угледаре россияне обстреляли место раздачи гумпомощи: есть погибшие (фото)

Известно о двух погибших.

В Угледаре Донецкой области армия Российской Федерации обстреляла место раздачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты страны-захватницы России применили реактивную артиллерию против мирных жителей города.

"В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых. Документируем все преступление, совершенные российской федерацией на нашей земле", — подчеркнул руководитель ОГА.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 5 апреля, в области погиб один гражданский, также еще восемь получили ранения. Отметим, что из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 150 гражданских, а 605 – получили ранения. Впрочем, точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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