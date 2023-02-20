"В укр*пов железные яйца": Пригожин обвинил Кремль в сдаче Херсона и заявил "нелучшие перспективы" на фронте

Владелец ЧВК "Вагнер" неожиданно обвинил Кремль в "сдаче" Херсона.
В Сети появилось видео, как владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин снова вербует зэков в российских колониях.
Когда снято видео, точно неизвестно, но очевидно не так давно, ведь Пригожин вспоминает об инциденте с казнью освобожденного из плена вагнеровца Нужина и рассказывает о боях за Бахмут.
У "укр*пов" – железные яйца, а в Кремле "сдали" Херсон".
Один из заключенных спросил Пригожина, какая ситуация на фронте, в том числе какие населенные пункты оккупанты не смогли захватить.
"Часов Яр? Укр*пский. Он и был укр*пским. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал", – заявил Пригожин.
"Перспективы "СВО"? Не самые лучшие. Про**бано столько, что исправлять очень сложно... Все, что было задумано, было задумано х**во. Решили что укр*пы испугаются, а укр*пы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: "Почему не сдаешься?", а он отвечает: "А ты чего не сдаешься?", – продолжил владелец ЧВК "Вагнер".
Казнь Нужина
Владелец "Вагнер" уверяет, что не причастен к смертной казни освобожденного из плена зека-вагнеровца Нужина, которому на видео разбили голову кувалдой.
"В последний раз в СМИ вся страна обсуждала: был такой Евгений Нужин. Сдался, сам сказал, что хочет воевать против россиян. Х* знает, кто — кто-то его поймал, голову кувалдой разбил", — с сарказмом сказал Пригожин.
Он призвал зэков не сдаваться в плен, потому что якобы украинские военные кастрируют пленных россиян. Поэтому "повар Путина" призывает своих будущих подопечных в случае угрозы попадания в плен подрывать себя гранатой.
Напомним, что Пригожин признал проблемы оккупантов, заявил о "полном снарядном голоде" и обвинил Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ вытеснило Пригожина с "рынка зэков", активно вербуя заключенных в свои ряды. В свою очередь "повар Путина" заявил, что прекращает набор заключенных в ЧВК "Вагнер".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев".
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