"В украинцев стрелять не буду": в России полиция разыскивает сбежавшего из воинской части в Бурятии танкиста

Военная комендатура в российском городе Улан-Уде, являющемся столицей Республики Бурятия, возбудила уголовное дело в отношении мобилизованного в армию РФ по статье о самовольном уходе из части или места службы.

Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, опубликовав копию соответствующего постановления.

Обвиняемым стал младший сержант воинской части 46108 в Улан-Уде (5-я отдельная танковая бригада, участвующая в войне в Украине). Уголовное дело было возбуждено 17 октября. Его имя и фамилию не разглашают, известно, что мобилизовали его 23 сентября из Мирнинского района Якутии (Республика Саха).

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В документе отмечается, что от мобилизованного "не поступало жалоб" ни на этапе призыва, ни при поступлении в воинскую часть. Однако позже, пишет Павел Чиков, младший сержант заявил командиру, что он "ни в какую Украину не поедет, ни в каких украинцев не будет стрелять".

Вечером 30 сентября, после угроз расправой и привлечением к уголовной ответственности, мобилизованный скрылся "через дыру в заборе", сообщил правозащитник.

В постановлении сказано, что против младшего сержанта возбудили дело по части 2.1 статьи 337 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: из соцсетей

Однако Чиков отметил, что дело, вероятно, уже переквалифицировали на часть 3.1 настоящей статьи, поскольку военнослужащий не явился в воинскую часть более 1 месяца. Санкция этой части статьи, введенной 24 сентября 2022 года в пакете военных поправок к уголовному кодексу, предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, частичная мобилизация в России, объявленная указом Владимира Путина, вызвала панику. Сотни тысяч русских мужчин призывного возраста пытаются скрыться от повестей.

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