"В украинцев стрелять не буду": в России полиция разыскивает сбежавшего из воинской части в Бурятии танкиста

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным.
Военная комендатура в российском городе Улан-Уде, являющемся столицей Республики Бурятия, возбудила уголовное дело в отношении мобилизованного в армию РФ по статье о самовольном уходе из части или места службы.
Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, опубликовав копию соответствующего постановления.
Обвиняемым стал младший сержант воинской части 46108 в Улан-Уде (5-я отдельная танковая бригада, участвующая в войне в Украине). Уголовное дело было возбуждено 17 октября. Его имя и фамилию не разглашают, известно, что мобилизовали его 23 сентября из Мирнинского района Якутии (Республика Саха).
В документе отмечается, что от мобилизованного "не поступало жалоб" ни на этапе призыва, ни при поступлении в воинскую часть. Однако позже, пишет Павел Чиков, младший сержант заявил командиру, что он "ни в какую Украину не поедет, ни в каких украинцев не будет стрелять".
Вечером 30 сентября, после угроз расправой и привлечением к уголовной ответственности, мобилизованный скрылся "через дыру в заборе", сообщил правозащитник.
В постановлении сказано, что против младшего сержанта возбудили дело по части 2.1 статьи 337 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
Однако Чиков отметил, что дело, вероятно, уже переквалифицировали на часть 3.1 настоящей статьи, поскольку военнослужащий не явился в воинскую часть более 1 месяца. Санкция этой части статьи, введенной 24 сентября 2022 года в пакете военных поправок к уголовному кодексу, предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, частичная мобилизация в России, объявленная указом Владимира Путина, вызвала панику. Сотни тысяч русских мужчин призывного возраста пытаются скрыться от повестей.
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