В Украине 1 апреля работает девять согласованных гуманитарных коридоров: список

Вчера, 31 марта, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать почти 1500 человек на собственном транспорте.
В пятницу, 1 апреля, открыты девять гуманитарных коридоров, согласованных с российской стороной.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 1 апреля :
Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.
Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте.
Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.
Бердянск – Запорожье.
Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Мелитополь – Запорожье.
Мелитополь – Васильевка – Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Рубежное – Бахмут.
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
с. Нижнее – Бахмут.
с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
Северодонецк – Бахмут.
Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Попасная – Бахмут.
Лисичанск – Бахмут.
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Перечень – по этой ссылке.
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