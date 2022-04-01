В Украине 1 апреля работает девять согласованных гуманитарных коридоров: список

В Украине 1 апреля работает девять согласованных гуманитарных коридоров: список

Вчера, 31 марта, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать почти 1500 человек на собственном транспорте.

В пятницу, 1 апреля, открыты девять гуманитарных коридоров, согласованных с российской стороной.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 1 апреля :

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.

Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте.

Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.

Бердянск – Запорожье.

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Мелитополь – Запорожье.

Мелитополь – Васильевка – Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное – Бахмут.

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.



с. Нижнее – Бахмут.

с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.



Северодонецк – Бахмут.

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут.

Лисичанск – Бахмут.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Перечень – по этой ссылке.

Читайте также: