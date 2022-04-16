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В Украине 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: откуда и куда можно уехать

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В Украине 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: откуда и куда можно уехать

Getty Images

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.

На сегодняшний день, 16 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 16 апреля:

  • Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", — отметила она.

  • Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
  • Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

Напомним, "Укрзализныця" запускает еще один поезд в Перемышль, оттуда можно доехать в Краков, Берлин и Прагу.

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