В Украине 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: откуда и куда можно уехать

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.
На сегодняшний день, 16 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 16 апреля:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", — отметила она.
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
- Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Напомним, "Укрзализныця" запускает еще один поезд в Перемышль, оттуда можно доехать в Краков, Берлин и Прагу.
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