В Украине 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: откуда и куда можно уехать

В Украине 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: откуда и куда можно уехать

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.

На сегодняшний день, 16 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 16 апреля:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", — отметила она.

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Напомним, "Укрзализныця" запускает еще один поезд в Перемышль, оттуда можно доехать в Краков, Берлин и Прагу.

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