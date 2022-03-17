В Украине 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров: список

Работа по вывозу мирного населения будет усиливаться.

По состоянию на 17 марта в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 17 марта:

1. Из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье (Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья.

С учетом большого количества людей (женщины, дети и пожилые люди), которые выезжают на личном транспорте из города Мариуполь, просим согласовать возможность доставки топлива для их дозаправки автоцистерной из города Запорожья.

2. Из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка – Березцы – Радомышль – Поташня – Кочеров – Житомир). Автобусы для эвакуации будут отправлены из Житомира.

3. Из села Шевченково Киевской области в город Бровары (Шевченково – Рудня – Семиполки – Калетянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены по маршруту из Бровары.

4. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Волчанск Харьковской области (Волчанск – Симоновка – Рубежное – Победа – Шестаково – Харьков). 6 автомобилей с продуктами и медикаментами будут отправлены из Харькова. Старший колонны: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЭ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильевич

5. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) в город Гостомель Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Белогородка по маршруту: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Ирпень – Гостомель.

6. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) в город Буча Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Белогородка по маршруту: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Капитановка – Забучье – Михайловка-Рубежовка – Ворзель – Буча.

7. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для села Семиполки в Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Бровары по маршруту: Бровары – Погребы – Пуховка – Рожны – Крехаев – Остер – Козелец – Калетянское – Семиполки.

8. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для села Марковцы в Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Бровары по маршруту: Бровары – Погребы – Пуховка – Рожны – Крехаев – Остер – Козелец – Калетянское – Калита – Заворичи – Мокрец – Марковцы.

9. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для села Опанасов Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Бровары по маршруту: Бровары – Погребы – Пуховка – Рожны – Крехаев – Остер – Козелец – Калетянское – Калита – Опанасов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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