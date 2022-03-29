В Украине 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров: перечень

Вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев.

Во вторник, 29 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 29 марта:

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

▪ из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте

Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город.

Вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора.

Напомним, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам.

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

▪ из города Мелитополь в город Запорожье

Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12.

▪ из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10.00 отправляется колонна людей на частном транспорте.

Место формирования колонны – напротив горсовета, улица Курчатова, 14. Также в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из города Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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