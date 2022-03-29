В Украине 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров: перечень

Вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев.
Во вторник, 29 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 29 марта:
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
▪ из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте
Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город.
Вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора.
Напомним, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам.
Контакты гуманитарных штабов:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529
Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:
- (095) 220-41-11
- (067) 220-41-12
- 0800-503-508
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
▪ из города Мелитополь в город Запорожье
Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12.
▪ из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10.00 отправляется колонна людей на частном транспорте.
Место формирования колонны – напротив горсовета, улица Курчатова, 14. Также в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из города Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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