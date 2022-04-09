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В Украине 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: список

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В Украине 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: список

Сергей Гайдай

Из Мариуполя выехать можно только на личном транспорте.

На сегодняшний день, 9 апреля, в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
  • Мелитополь – Запорожье. При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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