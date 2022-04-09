В Украине 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: список

Из Мариуполя выехать можно только на личном транспорте.
На сегодняшний день, 9 апреля, в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Мелитополь – Запорожье. При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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