В Украине 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: список

В Украине 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: список

Из Мариуполя выехать можно только на личном транспорте.

На сегодняшний день, 9 апреля, в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь – Запорожье. При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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