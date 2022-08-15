В Украине арестовали 41 железнодорожный вагон стоимостью более 25 млн грн, принадлежавший российским компаниям

В настоящее время продолжается процесс передачи арестованного имущества АРМА.

По ходатайству прокурора решением суда наложен арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащих компаниям, зарегистрированным на территории России. Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 25 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, вагоны, перевозившие продукцию украинских предприятий, прибыли в Украину 23 февраля 2022 года. С начала полномасштабного вторжения военных РФ на территорию Украины некоторые должностные лица решили воспользоваться ситуацией. Они изъяли вагоны и их содержание – горючее и уголь.

Сумская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту превышения военными должностными лицами служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, в Киеве прокуратура передала в АРМА оборудование ботофермы стоимостью более 1,5 млн гривен (фото).

Читайте также: