В Украине банда финансировала боевиков "ДНР": работали в РФ и Житомирской области

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, профинансировавших боевиков так называемой "ДНР" более чем на 50 млн гривен.

СБУ в Украине разоблачила масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР". Банда действовала до начала полномасштабного вторжения и пополнила "бюджет" боевиков на общую сумму более 50 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, злоумышленники наладили поставки горного оборудования из временно оккупированной Донбасса на подконтрольную Украине территорию. Такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов".

"В дальнейшем эти деньги были направлены на материально-техническое обеспечение боевиков на восточном фронте. Для обхода запрета на торговлю с временно захваченными предприятиями Донбасса дельцы создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и России. Расчеты производились через подсанкционные финучреждения страны-агрессора. Следователи ДБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины ("Финансирование терроризма"). Среди подозреваемых – директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что планируется вынесение на рассмотрение СНБО Украины предложений по применению санкций в отношении российских компаний, привлеченных к сделке.

Напомним, что СБУ разоблачила депутата и его жену в рейдерском захвате земли у моря в Одесской области.

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