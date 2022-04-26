В Украине без газа и света - тысячи людей: в каких областях самая сложная ситуация

В Украине без газа и света - тысячи людей: в каких областях самая сложная ситуация

В Украине остаются обесточенными около 868 населенных пунктов. За прошедшие сутки было возобновлено электроснабжение более 84 тысячам потребителей.

По состоянию на 26 апреля в Украине остаются без света не менее 868 населенных пунктов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

За минувшие сутки свет вернули в Луганской области – 38 тысячам потребителей, Запорожской – 18,8 тыс., Киевской – 12,5 тыс., Донецкой – 10,2 тыс., Харьковской – 4,2 тыс., Николаевской – 400 потребителям.

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"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", — говорится в сообщении.

По состоянию на 26 апреля в Украине остаются обесточенными около 868 населенных пунктов, всего около 701,7 тысячи потребителей. В частности, в Донецкой области — более 284 тысяч потребителей, Харьковской — 195 тысяч, Луганской — 91 тысяч, Киевской — 44,8 тысяч потребителей.

Без газоснабжения остаются более 228 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

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