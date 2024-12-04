Племянница Путина раскрыла секретную информацию о количестве пропавших в Украине оккупантов

После ее слов глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал скрыть эти данные.

На закрытом заседании российских чиновников заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, которую СМИ называют двоюродной племянницей Владимира Путина, заявила о по меньшей мере 48 тысячах пропавших без вести россиян, принимавших участие в войне против Украины.

Эту информацию обнародовал Telegram-канал Astra.

Цивилева отметила, что все контрактники российской армии теперь обязывают сдавать ДНК-тесты, результаты которых хранятся в базе данных МВД.

"Родственников ДНК мы тоже все берем, они сдают бесплатно, Всех родственников, которые к нам обратились — 48 тысяч", — сказала Цивилева.

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После ее слов глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал скрыть эти данные:

"Коллеги, убедительно вас прошу, эти цифры о безвести пропавших нигде пусть не фигурируют. Это закрытая чувствительная информация.".

В ответ Цивилева попыталась уточнить свои слова, заявив, что речь идет не о количестве пропавших, а об обращении родственников.

"Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам. Многих они найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистика", — добавила она.

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По информации Astra, бесплатно сдать ДНК-тест могут только родственники тех оккупантов, которые имеют официальный статус "пропавших без вести". Однако детали относительно точного количества таких лиц или баз данных остаются непонятными.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 4 декабря 2024 г. ВСУ уничтожили 747 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.