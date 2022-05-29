В Украине более 600 предприятий успешно переехали, большинство уже возобновили работу

Самыми популярными, для релокации предприятий, стали три области Украины.

601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия. 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины.

Об этом сообщает Минэкономики.

Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки.

"Перемещение оборудования осуществляется мощностями "Укрзализныци", "Укрпочты", или собственными ресурсами (с компенсацией). Вскоре переедут еще 151 предприятие, которые в настоящее время уже находятся на маршрутах или оформляют необходимые документы", — говорится в сообщении.

Самыми популярными областями для релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что США не верили в Украину, поэтому еще за год до войны предлагали эвакуировать людей и начать рыть окопы.

Читайте также: