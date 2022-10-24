В Украине более половины населения не верит в вероятность применения РФ ядерного оружия

В Украине 65% граждан считают, что россияне не применят против украинцев тактическое ядерное оружие.
В Украине 65% граждан не верят в возможность применения фюрером Путиным ядерного оружия.
Об этом говорится в опросе социальной группы "Рейтинг".
65% украинцев не верят в то, что Путин решится нажать на ядерную кнопку. В то же время еще больше респондентов уверены, что тактическое ядерное оружие не будет применено и по странам НАТО — 84%.
В то время как 2% верят в возможность ядерной атаки на граждан Украины и гражданские объекты инфраструктуры.
Напомним, что у задержанного директора "Мотор Сичи" Богуслаева есть российский паспорт.
Читайте также:
- В Киевской и Черкасской областях разоблачили дельцов, которые переправляли уклонистов через границу
- Зеленский сменил начальника КМВА на Сергея Попка: что о нем известно
- "Будут серьезные последствия": Столтенберг о возможном ядерном ударе РФ по Украине