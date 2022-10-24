В Украине более половины населения не верит в вероятность применения РФ ядерного оружия

В Украине 65% граждан считают, что россияне не применят против украинцев тактическое ядерное оружие.

В Украине 65% граждан не верят в возможность применения фюрером Путиным ядерного оружия.

Об этом говорится в опросе социальной группы "Рейтинг".

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65% украинцев не верят в то, что Путин решится нажать на ядерную кнопку. В то же время еще больше респондентов уверены, что тактическое ядерное оружие не будет применено и по странам НАТО — 84%.

В то время как 2% верят в возможность ядерной атаки на граждан Украины и гражданские объекты инфраструктуры.

Напомним, что у задержанного директора "Мотор Сичи" Богуслаева есть российский паспорт.

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