В Украине будет достаточно средств для восстановления после войны, несмотря на убытки на сотни миллиардов — Устенко

В Украине будет достаточно средств для восстановления после войны, несмотря на убытки на сотни миллиардов — Устенко

Средства Украина будет получать от имущества России, арестованной за границей.

Спустя всего две недели после вторжения России Украина потеряла половину своего ВВП, около половины предприятий прекратили работу. Потери экономики Украины превысили 100 млрд долларов только за первые дни войны.

Такое озвучил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире ТСН.

Он напомнил, что президент дал поручение разрабатывать планы восстановления и над этим уже работают. И по его словам, одним из источников финансирования этого восстановления будет 300 миллиардов долларов, арестованных на российских счетах Центрабанка. Эти средства будут переданы в специальный фонд, его будут пополнять после реализации арестованного имущества россиян за рубежом.

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Все эти средства будут доступны для Украины, как только в стране будет установлен мир.

Он заверил, что цифры впечатляющие, но мы где их взять. «Средства уже зарезервированы под нас. Все эти средства, как были в Центрабанке, принадлежавшие России, зарезервированы под нас. Там есть юридические моменты. Но все понимают, что эти средства будут использованы для восстановления Украины», – добавил Устименко.

Он также подчеркнул, что те суммы, которые уже сейчас поступают в Украину, – это срочные, грантовые средства, которые используются как военная помощь. Они не кредитные, это грантовые деньги, которые Украина просто получаем безвозвратно.

В то же время он отметил, что кроме такой помощи, украинцам нужно начинать нормально работать, где есть такая возможность. И хотя экономика полностью переведена на военные рельсы, что касается регионов, где идут бои, она выдерживает удар.

Советник президента по экономическим вопросам рассказал, какая сейчас экономическая ситуация в Украине

«Сможем выдержать столько, сколько потребуется для нашей экономики. Запас экономики, который казался небольшим, но оказался устойчивым. Мы в стабильном состоянии. У нас на высоком уровне находятся золотовалютные резервы – 27 миллиардов долларов. То есть, нет в принципе девальвационного давления. А до войны у нас было несколько менше 30 миллиардов», – отметил советник.

Он также подчеркнул, что устойчивая ситуация с бюджетом, ведь выполняются все обязательства. И даже если увеличивать расходы, в бюджет поступают грантовые средства, которые могут все перекрывать.