В Украине будут производить французские дроны Aarok: подписан контракт – подробности

Украина совместно с Францией будут производить беспилотники для ВСУ.

Французская компания Turgis & Gaillard подписала контракт с ГП "Антонов" о производстве в Украине беспилотника Aarok.

Об этом пишет газета LaTribune.

Соглашение было подписано во время визита в Киев министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню 28 сентября, привезшего с собой около 20 производителей вооружений, в том числе Turgis & Gaillard.

Производимые в Украине Aarok будут использоваться исключительно для нужд ВСУ.

По словам президентки и основательницы Turgis & Gaillard Фанни Тюржи, беспилотник "должен взлететь в Украине в следующем году".

Она уточнила, что после подписания соглашения украинская и французская сторона должны согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производство беспилотника. В частности, нужно определиться с местом для сбора дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрать для этого БПЛА.

Беспилотник Aarok/Фото: Turgis & Gaillard

Беспилотник Aarok: характеристики

Aarok – дрон средней высоты и большой выносливости. Максимальная скорость БПЛа – 463 км/ч. Он может летать в течение 30 часов, переносить 1,5 тонны вооружения и не требует подготовленной инфраструктуры. Его длина – 14 м, размах крыла – 22 м, максимальная взлетная масса – 5,5 тонн. Используется для непосредственной поддержки воздуха, воздушных атак, координации ударов и разведки.

Беспилотник был презентован на Парижском авиасалоне в июне 2023 года.

Французская газета также сообщила, что кроме Turgis & Gaillard Украина подписала контракты на поставку и совместное производство оружия с производителями беспилотников Delair и Thales, а также с компанией, специализирующейся на 3D-печати – Vistory.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война в Украине запустила процесс модернизации ВСУ по стандартам НАТО. Украина переоснащает ВСУ и меняет оборонный комплекс.

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