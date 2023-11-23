В Украине будут производить новые средства защиты бронетехники от дронов: подробности

Компания "Украинская бронетехника" работает над поставкой и испытанием нескольких систем радиоэлектронной борьбы купольного типа для защиты бронеавтомобилей от угрозы БПЛА.

Об этом рассказал генеральный директор компании Владислав Бельбас в интервью "Военному курьеру".

Как уточнили в компании, речь идет как о западных образцах систем РЭБ, так и о возможности оснащения бронеавтомобилей системами от украинских производителей, в частности от компании Kvertus.

Говоря о купольных РЭБ, Бельбас отмечает, что сегодня реализацию таких инициативных проектов значительно усложняет система закупок вооружения, которая очень сложна.

Наша система закупок вооружения не позволяет нам это сделать в инициативном порядке, поскольку это другие войска, это радиоэлектронная разведка, она проводит испытания таких систем и рекомендует их применение. Мы делаем машину и нам говорят, что нужно сделать разъем, выход или крепеж под ту или иную систему. Мы это не определяем, это определяют другие рода войск, чем заказывающие автомобили. Поэтому в этом сложность”, — объясняет Бельбас.

Напомним, компания "Украинская бронетехника" в ближайшее время представит обновленный вариант бронеавтомобиля "Варта" без белорусских комплектующих.

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