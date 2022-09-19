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В Украине будут работать юридические комиссии, которые будут решать степень военной вины каждого человека

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В Украине будут работать юридические комиссии, которые будут решать степень военной вины каждого человека

В Украине заработают юридические комиссии, которые будут рассматривать степень вины каждого человека, совершающего преступления против украинцев.

В Украине будут работать юридические комиссии, которые будут решать степень вины каждого человека, незаконно мобилизованного оккупантами.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Я понимаю, что в боевой обстановке трудно сделать какие-либо шаги, если тебя мобилизовали (на временно оккупированных территориях, – ред.). Для этого будут создаваться юридические комиссии, которые будут определять степень вины каждого человека, взявшего оружие. Начнем с того, что этот человек взял российский паспорт – он не эвакуироваля на подконтрольную Украине территорию. Комиссии будут заниматься вопросами амнистии”, – рассказал Олег Жданов.

Он также добавил, что если человек совершал преступления против народа Украины – он будет за это отвечать.

Напомним, что оккупанты в Донецкой области не оставляют усилий оккупировать весь регион.

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