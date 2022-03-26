В Украине будут строить дома уже с комфортными бомбоубежищами, но понадобится несколько лет

В Украине будут строить дома уже с комфортными бомбоубежищами, но понадобится несколько лет

На восстановление домов уйдет до нескольких лет.

Комфортными бомбоубежищами и паркингами, где можно провести несколько дней, теперь будут строить новостройки в Украине.

В этом убежден урбанист Игорь Райков в эфире ТСН.

Он заверил, что сейчас в Украине будут идти по тем же путям, которыми когда-то пошел Израиль. Но заявляет, что на все восстановление городов уйдет время.

"Быстрее всего восстановить можно инфраструктуру — 6-12 месяцев. На восстановление жилых домов понадобится больше – это 12-14 месяцев, большие дома - 36 месяцев", – отмечает он.

Райков убежден, что украинских мощностей для восстановления хватает. Но помощь других стран не будет лишней.

Он заявляет, что только он с коллегами объединяются вокруг волонтерской инициативы, чтобы помочь восстановить жилье потерявшим его. Согласились 500 человек и организаций, которые готовы начать работать, как только наступит мир.

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