В Украине будут строить фортификационные сооружения в отдельных областях — Шмыгаль

В Украине правительство приняло решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.

В Украине будут строить фортификационные постройки в отдельных областях. Такое решение принял Кабмин.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На заседании правительства было принято важное протокольное решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях. Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что после определения областными военными администрациями потребностей заседания правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования.

Напомним, что Фонд украинских стартапов получит финансирование на разработку дронов и технологий, которые усилят безопасность и оборону страны.

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